Ko se družbi dveh dnevnikov odločita za združitev

V Sloveniji se dogaja zgodba, ki se je v Italiji začela odvijati pred tremi leti: družbi dveh dnevnikov, ki sta med najbolj branimi v državi, sta se odločila za združitev. Zato se pojavljajo pomisleki in skrbi. Na Apeninskem polotoku sta se za skupno pot odločila založnika dnevnikov La Repubblica in La Stampa, v Sloveniji pa je na vidiku združitev založniških hiš ljubljanskega Dnevnika in mariborskega Večera.

V obeh primerih gre za dogovor, ki ne bi bil mogoč brez dovoljenja varuha konkurence. Italijanska agencija Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato je potrebovala eno leto, da se izreče o nameravani združitvi. Skupina L’Espresso (izdajatelj Repubblice) je namero o pripojitvi družbe Italiana Editrice (La Stampa) sporočila marca 2016, čemur je po natanko 12 mesecih varuh prižgal zeleno luč s pripombo, da mora večja družba odstopiti del oglaševalske dejavnosti.