Ko Slovenija zmaguje, so zamejci kleni Slovenci

Še noben znanstvenik ni izumil stroja, ki bi meril ljubezen do naroda. Če bi tak merilnik obstajal, bi ga bilo zanimivo aktivirati v zamejstvu. V ponedeljek, ko je slovenska odbojkarska reprezentanca v četrtfinalu evropskega prvenstva premagala Ruse, bi zabeležil rekordne vrednosti.

Zamejci so na socialnih omrežjih objavljali navdušene zapise s slovenskimi zastavicami, klicaji, navijaškimi gesli in napovedmi, da bodo jutri spremljali polfinale proti Poljski. Prizor se ponavlja ob vsakem odmevnem dosežku slovenskih športnikov. Ob zmagah košarkarjev, smučarjev, smučarskih skakalcev, kolesarjev, plezalcev ali judoistk so zamejci ponosni Slovenci. Ob kakšnem drugem preboju predstavnikov slovenske države pa je odmev bistveno skromnejši, da komaj seže čez mejo.

Ko je leta 2001 filmski režiser Jan Cvitkovič v Benetkah dobil zlatega leta prihodnosti za film Kruh in mleko ali ko je leta 2008 slovenska država prevzela predsedovanje Evropski uniji, v zamejstvu ni bilo narodnjaške evforije. Slovenskih zastav ni nihče vihral (ali objavljal na spletu) niti lani, ko so na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani kot prvi na svetu opravili popolno rekonstrukcijo nosa.

Športnega psihologa Mateja Tuška to ne čudi. Šport je namreč zaradi svojih lastnosti edina panoga, ki jo lahko spremljaš v živo. Znanstveno odkritje ali dober roman nastajata tako dolgo, da je televizijski prenos nemogoč. A kaj bi bilo, če bi na Luno prvi odšli Slovenci?