Prva svetovna vojna, ki se je zaključila novembra 1918, je za sabo pustila smrt, pohabljence, ruševine, brezposelnost in globoko gospodarsko krizo. V teh okoliščinah so spomladi leta 1919 nastali tudi Fasci italiani di combattimento Benita Mussolinija in nasprotovali zlasti socialiastičnim organizacijam ter delavskim protestom. V Trstu so se začeli znašati tudi nad slovanskimi ustanovami.

Na začetku avgusta 1919 je velika delavska stavka zajela tudi Trst. Prišlo je do spopadov med orožniki oziroma vojaki in demonstranti. Več oseb je bilo ranjenih, en fant celo ubit. Aretiranih je bilo skoraj 450 oseb, večinoma v Delavskem domu. Sledil je naskok na Narodni dom, opustošenje »Slovanske čitalnice«, poslopja Edinosti in že leto dni opuščene slovenske šole na Akvedotu. »Pred Narodni dom je dospela nekoliko pred eno popoldne tolpa demonstrantov, ki je najprej prihrumela v restavracijo in kavarno »Balkan«, kjer je zahtevala, da naj se izobesi italijanska zastava,« je poročal dnevnik Edinost, ki je izhajal od leta 1876 do fašistične ukinitve 1928. »Ko se jim je ustreglo, so udrli nato skozi glavna vrata v drugo nadstropje, v prostore »Slovanske Čitalnice« in »Česke Besede«, kjer se je tedaj nahajala gospodična ključarica sama. Ko so ji zagrozili, da jo vržejo skozi okno in so ji ti junaki zabrusili v obraz nekoliko žensko sramežljivost skrajno žalečih nesramnosti, so se lotili uničevanja ...«