Ko so naravne ujme prizadele več evropskih držav

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o plazovih in poplavah, ki so prizadeli tako Italijo kot Slovenijo. Članek je bil objavljen v nedeljo, 19. julija 2009.

BELLUNO - Slabo vreme je včeraj v Italiji zahtevalo štiri življenja. Dve osebi (mati in sin) sta umrli v vasi Borca di Cadore pri Bellunu, ko je eden od plazov, ki so se sprožili zaradi močnega deževja zasul njuno hišo.

Z območja doline Cadore so nato zaradi nevarnosti novih plazov evakuirali nekaj sto prebivalcev.

V bližini La Spezie v kraju Lerici je v noči na soboto umrl 49-letni ribič, ki je zaradi zelo visokih valov in močnega vetra padel v vodo ter se ni mogel rešiti iz zelo razburkanega morja. V Toskani je utonil 74-letni upokojenec, čigar jadrnica je zaradi neurja doživela brodolom. Na jadrnici sta bila tudi njegova prijatelja, ki pa sta se rešila.

Včerajšnje neurje je povzročilo precej škode tudi v Sloveniji. Zaradi močnih padavin je voda zalivala stanovanjske hiše, neurje z vetrom pa je odkrivalo strehe in podiralo drevesa. Na območju občine Polhov Gradec-Dobrova je zjutraj zaradi močnih padavin in zamašenih propustov voda vdrla v stanovanjsko hišo in dva silosa, napolnjena z žagovino. Voda je ogrožala tudi stanovanjski objekt v bližini ribnika. Posredovali so gasilci, ki so iz poplavljenih objektov izčrpali vodo ter preprečili vdor vode v stanovanjsko hišo.

V Kopru se je na zjutraj na Kolarski ulici polomilo drevo, ki je ob padcu poškodovalo tri parkirane avtomobile in rob strehe na stavbi v neposredni bližini. Tudi v kranjski občini sta se od križišča Ljubljanske ceste proti Žabnici zaradi neurja preko ceste podrli dve drevesi in onemogočili promet.

Na Fužinski cesti na Jesenicah pa je neurje z vetrom odkrilo del strehe trgovine Big Bang. Gasilci so s folijo prekrili odprtino na strehi.

V Nemčiji pogrešajo tri ljudi, ki so izginili, ko se je včeraj zjutraj v jezero Concordia zrušila njihova počitniška hiša. Ob jezeru v kraju Nachterstedt kakih 170 kilometrov jugozahodno od Berlina, kjer je bil nekoč rudnik, se je vdrlo 350 metrov obale. Plazu sicer naj ne bi povzročilo deževje, ampak naj bi se sprožil zaradi nestabilne podlage, ki je posledica nekdanjih izkopavanj.

Napeto je tudi v Avstriji, kjer so neurja še dodatno poslabšala že tako kaotične razmere na cestah, saj se prav ta konec tedna na počitnice odpravlja največ ljudi. Na severu Turskega predora je včeraj zjutraj nastala kar 30-kilometrska kolona, desetkilometrske kolone so bile tudi ob prelazu Brenner na avstrijsko-italijanski meji.

Zaradi močnega deževja so številne reke v Avstriji prestopile bregove, sprožilo se je tudi več plazov, zaradi katerih so bile zaprte manjše ceste.

Padala je toča. Na treh visokoležečih alpskih cestah so bile celo potrebne snežne verige. Napeto je bilo bolj ali manj po vsej Avstriji, med drugim na Koroškem, Štajerskem, Tirolskem, Salzburškem.

Slabo vreme je medtem prizadelo tudi Hrvaško. Kot na svoji spletni strani piše časnik Večernji list, je bilo zaradi močnega deževja in vetra, ki je dosegal celo hitrosti 22 metrov na sekundo, na območju Zadra poškodovanih več vozil in plovil. Med drugim sta imela na morju »bližnje srečanje» dva trajekta, ki sta se ob močnem vetru «naslonila» drug na drugega. Zaradi slabega vremena je na Jadranskem morju sicer včeraj potekalo več akcij iskanja in reševanja. Med drugim je na Kornatih pri otoku Glamoč nasedla manjša motorna ladja, s katere so rešili dva Slovenca. Na otoku Krku se je na neurejeni plaži smrtno ponesrečil nek madžarski turist. Na Velebitu je morala gorska reševalna služba reševati več planincev.