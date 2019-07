Ko so spet uvedli kontrole na mejnih prehodih

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o začasnem preklicu schengenskega sporazuma zaradi vrha G8 v L’Aquili. Članek je bil objavljen v torek, 30. junija 2009.

TRST, GORICA - Ponovna vzpostavitev mejnih kontrol zaradi vrha G8 v L’Aquili je takoj spremenila življenje ob meji. Na raznih mejnih prehodih so se zlasti v nedeljo, delno pa tudi včeraj, nagnetle kolone vozil. Po drugi strani je nadzor marsikje precej blag: na raznih mejah na Tržaškem policisti vabijo voznike, naj se sploh ne ustavijo, da ne bi ustvarjali zastojev. Domačinom je to dejstvo v uteho, postavlja pa pod vprašaj sam namen protiterorističnega vladnega ukrepa. Ponovna uvedba nadzora na meji še posebej preseneča in razburja prebivalce Goriške, kjer krajevni upravitelji opozarjajo, da kontrole pri izstopu iz države nimajo ničesar opraviti z zagotavljanjem varnosti na vrhu G8.