Ko vozniki opazijo silhuete, zmanjšajo hitrost

Policijske silhuete, ki so jih avgusta postavili v Posočju za povečanje prometne varnosti, dobro opravljajo svoj namen. Kršitve omejitev hitrosti so se zmanjšale tudi za več kot 80 odstotkov, ugotavlja Agencija za varnost prometa, zato bodo s pobudo nadaljevali.

V drugem tednu oktobra so s testnimi meritvami ugotovili, da ima uporaba policijskih silhuet pozitiven preventivni učinek. S stacionarnim merilnikom hitrosti na dveh lokacijah so opravili dva niza meritev hitrosti, enega brez uporabe, drugega pa ob uporabi silhuet policistov. Izkazalo se je, da so vozniki, ko so opazili silhuete, zmanjšali hitrost vožnje, in sicer do 20 odstotkov. Znižalo se je tudi število ugotovljenih prekrškov. Na prvi lokaciji se je število ugotovljenih prekrškov zmanjšalo za 68 odstotkov, na drugi lokaciji pa za kar 89 odstotkov. Izkušnje iz prakse pa kažejo, da gre za ukrep, ki je učinkovit ob pogosti menjavi lokacije postavitve.

Silhuete bodo v sodelovanju s policijo v prihodnje preselili na lokacije na območju Policijske uprave Koper.