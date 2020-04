Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Kolač z zajcem

Očitno ostajam nepopravljiv optimist in še vedno upam, da nas bo po dolgi zimi in muhavi pomladi, končno ogrelo poletno sonce. Prejšnji teden je še nedaleč od nas zapadel, upajmo, zadnji letošnji sneg, ki je pobelil že zelene travnike, če bo se bo nadaljevalo tako se bomo bolj malo kopali. Ponavljam, ostajam optimist in upam, da se bo z julijem vreme le ustalilo in se bomo lahko podali v Barkovlje ali kamorkoli že in se naužili morja in sonca.

Današnji recept je posvečen prav prehodu iz pomladi v poletje, saj je še dovolj kaloričen za pomlad in dovolj svež za tople poletne dni.

Skupaj bomo pripravili kolač z zajcem.

Za 6 oseb potrebujemo:

3 zajčja bedra (skupno približno 750 g)

posebno moko za pice 250 g

200 g mocarele

150 g bučk

150 g mlade bele čebule

100 g očiščenih belušev

75 g mleka

četrtino sveže paprike (približno 30 g)

10 g kvasa

4 jajca

žlico masla

rožmarin

strok česna

oljčno olje in sol

Moko presejemo, jo pomešamo s zdrobljenim kvasom in pol žlice sesekljanega rožmarina, nakar jo zamesimo z žlico olja, mlekom, in 75 g mlačne vode, ki smo jo zelo rahlo posolili.

Zamesimo testo in pustimo, da vzhaja približno 45 minut, potem ko smo ga pokrili z vlažno krpo. Testo bi moralo podvojiti svoj obseg. Iz zajčjih beder odstranimo kosti (to nam lahko naredi mesar, če doma nimamo primernega noža) in meso narežemo na primerno velike kose, ki jih potem kuhamo v ponvi na treh žlicah olja in žlici masla. Dodamo tudi strok česna. Pokrijemo in kuhamo približno 20 minut: solimo le proti koncu. Bučke temeljito operemo in jih narežemo na kocke. Očiščene beluše prav tako narežemo na koleščka, medtem ko čebulo in papriko narežemo na kockice. Zelenjavo pražimo na olju v ponvi približno 5 minut, potem dodamo na kocke narezano zajčje meso in pražimo še pol minute, nakar prenesemo vse v okroglo ali podolgovato ognjevarno posodo (recimo 24x15x5 cm). Na vrh narežemo na ploščice narezana 3 jajca in na koleščka narezano mocarelo. Sedaj lahko razvaljamo testo, ki naj bo visoko 4 mm, premažemo ga s četrtim surovim jajcem in ga z premazano stranjo položimo na posodo, tako da malo visi preko roba. Testo zalepimo na rob posode in na vrhu naredimo nekaj manjših rezov, skozi katere bo med pečenjem uhajala nastala para. Testo premažemo z oljem in posodo porinemo v vnaprej na 190 stopinj ogreto pečico za 15-17 minut.

Dober tek!

Ivan Fischer