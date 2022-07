Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so včeraj v zgodnjih popoldanskih urah posredovali v Forniju di Sopra, kjer se je v bližini koče Tartoi med spustom poškodoval 51-letni gorski kolesar iz Vidma. Padel je in si zlomil ključnico. Trije gorski reševalci, ki so že itak bili na kraju zaradi srečanja alpincev, so mu nudili prvo pomoč. S terencem so ga nato prepeljali do reševalnega vozila, ki ga je odpeljalo v bolnišnico.