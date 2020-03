»Kolesarji, ostanite doma!«

Kranjski policisti so ta konec tedna obravnavali več prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Med drugim je v soboto umrl kolesar, v katerega je trčil tovornjak. Zato na kranjski policijski upravi državljane pozivajo, da ostanejo doma in tako prispevajo k varnosti tako svojega in javnega zdravja kot tudi k varnosti prometa.

Prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik tovornega vozila, se je zgodila v soboto ob 14.30 na območju Predoselj. Voznik tovornega vozila je med manevriranjem na makadamski poti trčil v kolesarja, ta pa je pozneje zaradi posledic nesreče umrl v zdravstveni ustanovi.

Popoldne pa sta bila v nesrečah udeležena še dva kolesarja, oba sta s koles padla sama. Pri kolesarki na Bledu okoliščine kažejo na morebitne zdravstvene težave, o drugi nesreči kolesarja v Kranju, ki je utrpel poškodbe glave, pa policisti še vodijo postopek.

Ob tem so opozorili, da smo v težkih časih, ko bi morali ljudje zaradi epidemioloških razmer ostajati doma in s tem prispevati k varnosti na več segmentih. »Zato ponavljamo poziv, naj ljudje ostajajo doma in naj se izogibajo tveganjem za svoje in javno zdravje ter varnost prometa. Enako velja za tiste, ki v teh dneh lepo vreme morebiti izkoriščajo za izlete,« so dodali.