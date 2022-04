Količine padavin zadovoljive, na vrsti zdaj ohladitev

Količine padavin so bile povsod po deželi včeraj zadovoljive, najobilnejše so bile v južni polovici dežele. Ob morju je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 34 litrov dežja na kvadratni meter, na Kraški planoti od 50 do 70 litrov, na Goriškem okrog 40 litrov na kvadratni meter. Gre za količine, ki vsaj delno odpravljajo posledice dosedanje večmesečne suše, četudi letna vodna bilanca povečini ostaja še negativna. Gore je pobelila več decimetrov visoka snežna odeja.

Krajevne padavine se bodo občasno pojavljale tudi danes in jutri, količine bodo povečini skromne. Nekaj več dežja bi lahko padlo danes ponoči. Občasno bo lahko nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta in bo mestoma jakost padavin za krajši čas spet večja.

Danes in jutri bo postopno nekaj več spremenljivosti, jutri bodo ponekod možne tudi občasne delne razjasnive.

Od severovzhoda bo medtem začel pritekati občutno hladnejši zrak, temperature se bodo spuščale in bodo z jutrišnjim dnem spet bolj zimske. Precej bolj mrzli kot v preteklih dneh bosta nedeljsko in ponedeljkovo jutro, morda še torkovo. Najnižje nočne temperature se bodo na Kraški planoti in na Goriškem v nedeljo in ponedeljek lahko približale ničli. Čez dan pa bodo najvišje temperature v glavnem le malo nad 10 stopinj Celzija. Občutek mraza bo povečevala burja, ki bo predvidoma zapihala v nedeljo.