Koliko stotic med slovenskimi maturanti?

Šestnajst na tržaških, devet na goriških šolah: toliko je letos maturantov, ki so svojo pot na drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom zaključili z najvišjo oceno. Če je število letošnjih maturantov primerljivo z lanskim (letos 159, lani 158), pa je število dijakinj in dijakov, ki so si prislužili »stotico«, letos višje: leta 2021 je namreč z najvišjo oceno maturiralo 21 slovenskih dijakinj in dijakov, letos pa 25.

Maturantje se že dobra dva tedna veselijo zasluženih počitnic, na straneh Primorskega dnevnika pa izide objavljamo šele v jutrišnji, sobotni izdaji. Marsikateri bralec nas je v teh tednih spraševal po objavi ne samo maturitetnih ocen, temveč vseh izidov na »nižjih in višjih šolah« s slovenskim učnim jezikom. Te smo namreč dolga desetletja, leto za letom objavljali v junijskih in julijskih izdajah dnevnika: vrstniki, nonoti, tete, strici in znanci so v dolgih seznamih iskali svoje mlade sorodnike in prijatelje ter se z njimi veselili šolskega uspeha.

Zaradi spreminjajočih in dokaj nejasnih predpisov, ki so povezani z varovanjem občutljivih podatkov in jih na nekaterih ravnateljstvih tolmačijo zelo restriktivno, smo letos naleteli na težave pri zbiranju ocen, ponekod celo na fizične zapreke – zgodilo se je, da so nam prepovedali vstop v šolsko vežo, kjer so bili izobešeni izidi. Na tržaškem humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška pa je predsednica maturitetne komisije odločila, da v skladu z novimi predpisi ocen ne smejo izobesiti, zato jih boste tudi zaman iskali v objavljenih seznamih (po neuradnih informacijah so tu z najvišjo oceno maturirali štirje dijaki oziroma dijakinje).