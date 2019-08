Kolone bodo tudi leta 2020

Še to poletje in potem bomo na hrvaške plaže prišli brez tičanja v kolonah, bi lahko zapisali, ko bi slepo verjeli poročanju Večernjega lista. Ta je konec julija objavil vest, da je Hrvaška izpolnila vse pogoje za vstop v schengensko območje in da ji bo Evropska komisija uradno čestitala že v drugi polovici septembra. A kolone, ki parajo živce na slovensko-hrvaški meji, se bodo vile tudi prihodnje leto.

»Na podlagi te vesti se je v medijih začela razprava, ki nima osnove,« pravi nekdanji slovenski veleposlanik na Hrvaškem in sedanji generalni konzul v Trstu Vojko Volk. »Za vstop v schengen mora Hrvaška najprej izpolniti temeljne pogoje, po zadnjih informacija pa tehnično še vedno ni pripravljena.«

Širitev schengenska območja mora vsekakor potrditi Evropski svet s soglasnim sklepom vseh držav članic EU. »Zdi se mi nerealno pričakovati, da se bo schengensko območje razširilo, ko pa je zaradi migrantskega vprašanja tendenca ravno obratna,« opozarja novinar Radia Capodistria Stefano Lusa, ki med drugim živi v neposredni bližini meje s Hrvaško. »Res je, da je von der Leynova v Zagrebu izrekla pohvalo, a to so pač besede politikov. Dejstva pa pravijo, da mora Hrvaška odpraviti še cel kup težav.«