Kolone na avtocesti A4

Na deželnem avtocestnem omrežju je bil danes po pričakovanju težaven dan, promet je bil zelo in so nastajali zastoji. Kolona vozil je bila na cestninski postaji pri Moščenicah v smeri proti Trstu ob 16. uri dolga tri kilometre. Promet je bil upočasnjen tudi pri izvozu za Redipuljo. Autovie venete danes na deželnem avtocestnem omrežju pričakujejo 170 tisoč vozil.

Zastoji so nastajali tudi med vozliščem pri Palmanovi in Portogruarom v obe smeri ter na izvozih za Latisano in San Donà.

Zaradi gradnje tretjega voznega pasu bodo nocoj ob 20. uri zaprli odsek med Palmanovo in Latisano v obe smeri, ponovno ga bodo odprli jutri zjutraj ob 8. uri.