Današnji dan bi morala zaznamovati večja pretočnost evropskih meja, česar vsaj na Fernetičih niso opazili. Od zgodnih jutranjih ur do 11. in slabo uro še popoldne so na italijanski strani nastajale kolone, zaradi katerih so se na avtocestnem odseku pred mejo vozniki cijazili tri četrt ure. Slovenska policija je sicer zanikala, da bi poostrila nadzor. So se pa kolone vile tudi pred Škofijami.

Z Goriškega o oteženih razmerah v prometu ne poročajo.