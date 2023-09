Kombi z osmimi potniki zapeljal s ceste

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so okrog 2. ure ponoči posredovali v Morteglianu na Videmskem, kjer je voznik kombija, v katerem je bilo osem ljudi, izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste. Vsi so se uspeli samostojno izvleči iz razbitin. Zdravstveno osebje jim je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so pet oseb prepeljali v bolnišnico, dve v San Giorgio in tri v Palmanovo, kamor so jih štiri sprejeli z zeleno triažno kodo, eno pa z rumeno. Na kraju so bili tudi gasilci in varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.