»Koncert prijateljstva in fojba moji zaslugi«

Župan Trsta Roberto Dipiazza se bralkam in bralcem tedenske priloge 7 dnevnika Corriere della Sera predstavlja kot dinamična osebnost v javnem in zasebnem življenju. Ima se za političnega otroka Silvia Berlusconija, ki ga je po zmagi na zadnjih volitvah označil za heroja. Novinarju Andrei Pasqualettu je župan povedal, da je začel delati ter služiti denar že pri petnajstih letih in pri triinšestdesetih se je poročil; Dipiazza je prepričan, da Trst z njim doživlja čudežne trenutke, komunisti (zanj si ta vzdevek očitno zasluži vsa leva opozicija) pa »kvasijo same neumnosti«.

V intervjuju župan govori o svojem odnosu do žensk in do lova, svoji drugi ljubezni, ki jo je podedoval po starem očetu, za kar pogosto zahaja v Avstrijo in Slovenijo. Svoj nastop na skupščini neofašistične stranke Forza Nuova opravičuje z dejstvom, da je župan vseh, napis v spomin na Giulia Regenija je iz občinske palače dal odstraniti, »ker je ubogi fant postal simbol levice.«

V pogovoru s Pasqualettom si neskromno lasti zaslugo, da je 13. julija 2010 osebno privabil v Trst predsednike Italije, Slovenije in Hrvaške na koncert prijateljstva na Velikem Trgu, lansko poletje pa je v Bazovici osebno dal pobudo za poklon predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja žrtvam fojb (poklona predsednikov štirim slovenskim antifašistom ne omenja).