Končno dež, v gorah močno sneži

Ciklon, ki je nastal nad severno Italijo, se je pomaknil v našo bližino in se poglobil. Zračni tlak se je pri nas spustil do okrog 993 hPa, daleč najnižje v tekočem letu. Ob njem se pojavljajo zmerne do močne padavine, največ jih je bilo doslej v južni polovici dežele. Mestoma je od sinoči že padlo več kot 20 litrov dežja na kvadratni meter. Ponekod je jakost padavin precejšnja. V gorah nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov ali malo višje močno sneži.