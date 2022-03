Končno razpis za slovenske vrtce in osnovne šole

V italijanskem Uradnem listu je bil 11. marca zvečer objavljen redni razpis za zaposlitev učnega osebja v otroških vrtcih in osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom oz. dvojezičnih vrtcih in osnovnih šolah v Italiji, s čimer se rešuje eno od odprtih vprašanj v zvezi s težavami glede prirejanja razpisov za slovenske šole.

Dokument, ki ga je podpisala generalna direktorica Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino Daniela Beltrame, razpisuje 40 mest: 32 za osnovne šole, od katerih 29 navadnih in tri za podporni pouk, osem pa za otroške vrtce, od teh šest navadnih in dve za podporni pouk. 30 odstotkov razpisanih mest je rezerviranih za tisto osebje, ki ima za seboj vsaj tri leta delovne dobe v preteklih desetih letih, od katerih vsaj eno na slovenskih šolah.

Od objave razpisa imajo kandidati 30 dni časa za predložitev vloge (rok zapade ob 24. uri 30. dne), ki jo bodo morali posredovati izključno po certificirani elektronski pošti na naslov drfr@postacert.istruzione.it, pri čemer bodo morali navesti, da gre za redni natečaj za slovenske vrtce in šole (concorso ordinario infanzia primaria scuole slovene).

Razpis določa tudi pogoje za sprejetje vlog, dalje imenovanje komisij in izbiro sedežev pisnih in ustnih preizkušenj. Pisna preizkušnja bo obsegala vprašalnik s 50 vprašanji. Kdor jo bo uspešno prestal s točkovanjem vsaj 70/100, bo lahko opravil tudi ustni del, za uspeh na katerem je predvideno prav tako minimalno točkovanje 70/100.

V prejšnjih dneh pa je Deželni šolski urad za FJK na svoji spletni strani objavil tudi poziv zmagovalcem lanskega izrednega razpisa za zaposlitev profesorjev na slovenskih oz. dvojezičnih prvo in drugostopenjskih (nižjih in višjih) srednjih šolah, naj se do 14. marca izrazijo, kje bi želeli poučevati, saj je treba postopek za redno zaposlitev zaključiti do 15. marca. Preizkušnjo je doslej prestalo 24 kandidatov.