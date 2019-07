Konec alarma, zdaj bolj prijazno poletje

Minuli konec tedna je bil eden med najbolj nestanovitnimi v poletnih mesecih. Vremensko dogajanje je bilo mestoma turbulentno, pojavljale so se pogoste nevihte, tudi močne, količine dežja so bile povečini velike, padavine so bile pogoste, padala je tudi toča, občasno je pihal močan veter. Tudi število udarov strel je bilo nadpovprečno visoko, nastala je gmotna škoda, neurja pa so v naši bližji in širši okolici terjala celo človeška življenja. Ozračje je bilo pred tem močno pregreto, do poslabšanja je prišlo ob pronicanju bolj svežega in zelo vlažnega atlantskega zraka.

Vremenska slika se je zdaj vendarle umirila. Svež atlantski zrak se počasi oddaljuje, vrzel v zračnem tlaku nad osrednjim Sredozemljem pa se počasi polni. V prihodnjih dneh se bo delno in obrobno okrepil subtropski anticiklon, ki nam bo prinesel večjo stanovitnost. Tudi temperature bodo postopno višje, toda vročina ne bo več taka kot v minulem obdobju. Šlo bo za prijetno poletje s temperaturami, ki bodo čez dan dosegale in ponekod presegale 30 stopinj Celzija, toda daleč od tega, da bi lahko pričakovali nov vročinski val. Tudi noči ne bodo več prevroče.

Anticiklon ne bo ravno dovolj soliden, da bi nam zagotavljal popolno stanovitnost. V gorah bodo popoldanske nevihte kar pogoste, medtem ko bo drugod do srede prevladovalo suho in precej sončno vreme.

Danes in jutri bo precej sončno, več spremenljivosti bo v gorah, kjer se bodo pojavljale posamezne popoldanske nevihte. V sredo in četrtek bo ob delni jasnini nekaj več občasne spremenljivosti tudi v nižinah in ob morju. Zlasti v četrtek bodo nastajale posamezne krajevne nevihte. Tudi od petka do nedelje za zdaj kaže na povečini delno jasno vreme z verjetno popoldansko občasno nestanovitnostjo.