Konec suše morda ni več tako daleč

Le za las, toda je možno, da se marec marsikje ne bo poslovil popolnoma brez padavin. Konec suše namreč po današnjih izračunih ni več tako daleč. Do poslabšanja bi lahko prišlo od prihodnjega torka, 29. marca, ali srede, 30. marca. Anticiklon bo v prihodnjem tednu oslabel, na vreme pri nas pa bo tedaj predvidoma vplivala severnoatlantska vremenska fronta s polarnim zrakom, ki se bo spustila do Alpskega območja in bo, kot kaže, dosegla severno Sredozemlje. Če se bo ta slika res uresničila, je pričakovati padavine, morda tudi precejšnje količine, in ohladitev. Poslabšanje pa bi se lahko zavleklo do prvih dni v aprilu.

Dotlej bo v tem tednu do vključno nedelje prevladovalo sončno in stanovitno vreme. Nočne temperature bodo še za ta čas nizke, najvišje dnevne pa bodo ob že močnem sončnem žarčenju dosegale in presegale 20 stopinj Celzija. Postopno bodo v prihodnjih dneh toplejše tudi noči.

V nedeljo bodo vetrovi že obrnili od jugozahoda in bo začel počasi pritekati nekoliko bolj vlažen zrak. V začetku prihodnjega tedna kaže na postopno več oblačnosti, do poslabšanja pa naj bi prišlo od torka ali srede, ko bi se lahko že pojavljale padavine. Temperature bodo padle, zapihala bo burja.