Konec tedna bo sončen

Hladno višinsko jedro je že včeraj zapustilo naše kraje, nad našim območjem še zadržujejo še zadnji ostanki vlažnega zraka. Že v popoldanskih urah se bo vreme še dodatno izboljšalo in postopno razjasnilo.

Noč je bila razmeroma sveža, temperature so se spustile pod 15 stopinj Celzija.

Danes popoldne bo povečini delno jasno, zapihala bo burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 28 stopinj Celzija.

Jutri in v nedeljo bo sončno in topleje. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 30 stopinj Celzija, ob morju do okrog 26 stopinj Celzija. Občasno bo še pihala šibka burja.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.