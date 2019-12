Konec tedna bo že bolj zimski

Nad večjim delom zahodne Evrope in Sredozemlja se krepi anticiklon, ki nam bo v prihodnjih dneh zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme. Od danes do vključno četrtka ne bo večjih sprememb. Prevladovala bo jasnina z morebitno občasno zmerno oblačnostjo, le v nočnih urah bo zaradi temperaturnega obrata ponekod lahko zamegljeno ali bo mestoma nastala megla. Iz dneva v dan bomo postopno namerili kakšno stopinjo Celzija manj, vendar do vključno četrtka mraza ne pričakujemo. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti do okrog 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature pa bodo okrog ali malo nad 10 stopinj Celzija. Ničta izoterma bo sprva malo pod 2.000 metrov, od četrtka se bo začela spuščati.

V petek bo naše kraje od severa dosegla oslabljena hladna vremenska fronta. Večjih poslabšanj po vsej verjetnosti ne gre pričakovati, povečala se bo oblačnost, tu pa tam bo lahko prehodno nekaj padavin.

Za vremensko fronto bo začel pritekati hladnejši zrak. Od petka do zadnjih dni v letu se bo ozračje ohlajalo. Proti nam bo od severovzhoda začel pritekati v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem občutno hladnejši celinski zrak. Večjega mraza, kot za zdaj kaže, ne gre pričakovati, naše kraje pa bo vendarle obiskala zima. Temperature bodo skladne ali rahlo nižje od dolgoletnega povprečja. V nočnih urah se bo živo srebro več dni marsikje v nižinah spuščalo do okrog ledišča ali malo pod ledišče, najvišje dnevne temperature pa bodo malo nad 5 stopinjami Celzija. Pogosto bo pihala burja. Prevladovalo pa bo sončno zimsko vreme.