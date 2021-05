Konec tedna ob južni vremenski sliki

V soboto in nedeljo bodo oblaki pogosto prekrivali sončne žarke in bo občasno deževalo, nekoliko manj morda ob morju, toda vseeno večjih poslabšanj zlasti ob morju in v nižinah ne gre pričakovati. Ob južni vremenski sliki bo k nam dotekal razmeroma topel in vlažen sredozemski zrak. Od časa do časa bo padlo nekaj kapelj dežja, padavine bodo pogostejše in nekoliko močnejše v severnih goratih predelih. Ob morju in v nižinah bo več spremenljivosti, možna bodo tudi obdobja z delno jasnino. Količine povečini ne bi smele biti velike, kakšna izjema bo morda le ob posameznih krajevnih plohah ali nevihtah. Najvišje dnevne temperature bodo okrog 20 stopinj Celzija, nekoliko toplejše bodo noči.

Našim krajem se od zahoda približuje višinska dolina z atlantskim zrakom, ki bo več dni, predvidoma tudi v prvi polovici prihodnjega tedna vsaj delno vplivala na vreme pri nas. Dolgotrajnejše stanovitnosti za zdaj še ne gre pričakovati.