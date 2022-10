Konec tedna s stanovitnim vremenom

Anticiklon nam bo več dni zagotovil stanovitnost in prevladujoče sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Vremenske fronte se bodo pomikale severno od alpskega grebena, prevladovali pa bodo zahodni tokovi, ki bodo le občasno prinašali nekoliko bolj vlažen zrak. Do omembe vrednih vremenskih poslabšanj predvidoma ne bo prišlo vsaj do začetka zadnje tretjine meseca, torej še vsaj teden in nekaj dni. Jesenska stanovitnost pa ni vedno sinonim za popolno jasnino. Zaradi občasnega kopičenja bolj vlažnega zraka bo ozračje mestoma lahko tudi oblačno. To se bo predvidoma stopnjevalo zadnje dni v tem tednu in v začetku prihodnjega tedna, ko se bo anticiklonu v višinah od jugozahoda pridružil vse toplejši zrak.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.