Konec zagonetke, našli lastnika jadrnice

Jadrnica išče lastnika, smo pisali pred dobrima dvema tednoma. V sredo, 14. avgusta, so koprske policiste obvestili o najdbi jadrnice, in sicer na morju, v bližini Fiese pri Portorožu. Jadrnico so pripeljali v marino Portorož, kjer je čakala na lastnika, toda nihče se ni javil.

Koprski policisti so danes sporočili, da so po daljši iskalni akciji končno uspeli najti lastnika. Gre za 54-letnega italijanskega državljana, ki je bil prepričan, da so mu plovilo ukradli. V resnici pa se je jadrnica, kot smo poročali, odvezala in je sama odplula.

Lastnik jo je že prevzel in je poravnal stroške, ki so jih koprski policisti imeli s privezom v marini.

Informacije o lastniku so koprski policisti prejeli predvsem v športnih jadralskih krogih. Našli so prave podatke in naposled tudi lastnika. Gre za ponoven dokaz, menijo koprski policisti, da je sodelovanje v skupnosti pomembno.