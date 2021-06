Konopljo prideloval v kletnih prostorih stanovanjske hiše

Koprski kriminalisti so v sodelovanju s policijo na območju koprske občine v kletnih prostorih stanovanjske hiše odkrili 136 sadik konoplje in manjšo količino posušene konoplje. Drogo so zasegli, zoper 29-letnega moškega, ki jo je gojil, pa bo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja podana kazenska ovadba.

Moškemu so na sled prišli že v aprilu, ko so prejeli anonimni prijavi. Pretekli ponedeljek so opravili hišno preiskavo, pri čemer so odrkili prepovedano drogo. Devetindvajsetletnik si je v kletnih prostorih uredil prostor za gojenje konoplje, opremljen s posebnimi lučmi, namakalnim sistemom in sistemom za kontrolirano prezračevanje in vlaženje prostorov.

Policisti so poleg manjše količine posušene droge zasegli 91 sadik konoplje višine od 90 do 120 centimetrov ter 45 sadik konoplje, visoke od sedem do 12 centimetrov.