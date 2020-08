Konopljo sta gojila na domačem dvorišču

Policisti iz Izole so prišli na sled dvema domačinoma, ki sta konopljo gojila na domačem dvorišču. Ugotovili so, da 65-letni domačin in njegov 36-letni sin pridelujeta konopljo na domačem naslovu na območju Izole. Očetu so odvzeli prostost. Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru so opravili hišno preiskavo in zasegli 14 rastlin konoplje, velikosti 160 do 180 cm ter še približno 100 gramov že pridelane prepovedane droge. Zasegli so tudi posodo za pridelavo konopljine smole. Osumljenca sta bila zaslišana, zoper njiju bo podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Izolski policisti so prav tako prišli na sled še 22-letnemu Izolanu, ki je imel posebej prirejen prostor za gojenje konoplje. Zasegli so predmete, ki jih je uporabljal za umetno pridelavo konoplje in skupno 660 gramov prepovedane droge. Odvzeli so mu prostost.