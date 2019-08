Kopališče v Žusterni do nadaljnjega zaprto

Kopališče v Žusterni pri Kopru je do nadaljnjega zaprto. V hudournik, ki se v bližini kopališča izliva v morje, so pritekle odpadne vode iz fekalne kanalizacije, poročajo Primorske novice.

V koprski občinski upravi so za Radio Koper pojasnili, da gre za majhne količine odpadnih voda, vendar so na kopališču kljub vsemu izobesili rdečo zastavo. Na fotografijah je sicer videti, da posamezni kopalci, ki jih danes v Žusterni zaradi neugodnega vremena sicer ni veliko, prepovedi ne upoštevajo, z njimi se ukvarjajo reševalci iz vode.

Zaradi zaznanega fekalnega onesnaženja Agencija RS za okolje in Nacionalni institut za javno zdravje do nadaljnjega odsvetujeta kopanje med kopališčem Žusterna pri Kopru in kopalnim območjem Žusterna - Avtokamp Jadranka. Arso je sicer že pozval komunalno podjetje Marjetica Koper, da preveri stanje kanalizacijskega sistema v zaledju kopalne vode in odpravi vir onesnaženja. V prihodnjih dneh pa bo agencija za okolje dnevno spremljala stanje kopalnih voda na obeh lokacijah.