Kopanje v Žusterni odsvetujejo vsaj do srede

Agencija Republike Slovenija za okolje (Arso) glede na rezultate kakovosti kopalne vode na območju Žusterne še vedno odsvetuje kopanje v kopališču Žusterna ter na odseku od kopališča Žusterna do vključno Mandrača Molet. Kot so dodali na koprski občini, kopanje v Žusterni odsvetujejo vsaj še do srede.

Izredni monitoring spremljanja kakovosti vode še vedno kaže na prisotnost bakterij. Po danes objavljenih rezultatih nedeljskih merjenj je tako v vzorcih vzetih na izlivu kanala v morje vrednost bakterije escherichia coli padla na polovico od mejne vrednosti, v otroškem bazenu Žusterna in Moletu pa so bile vrednosti še bistveno nižje.

V nedeljo vzeti vzorci ne kažejo več na prisotnost intestinalnih enterokokov. Njihova vrednost se je sicer že v vzorcih, vzetih v soboto, razen na izlivu kanala že spustila pod mejno vrednostjo. Tudi z Mestne občine Koper so sporočili, da rezultati vzorčenj koprske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da voda na plaži v Žusterni še vedno ni ustrezna za kopanje.

Onesnaženje se je sicer zgodilo v petek, povzročilo ga je izlitje odpadne vode iz bližnje fekalne kanalizacije v hudournik v Žusterni, ki se izteka v morje. Do tega je prišlo med čiščenjem zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika.