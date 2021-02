Koper priplul v Koper

V koprsko pristanišče je v nedeljo priplula ladja, ki jo je ladjar Neptune Lines poimenoval Neptune Koper. Gre za specializirano ladjo za vozila (ro-ro), največjo v floti tega grškega ladjarja. Ta se je za ime Koper odločil na podlagi odličnega sodelovanja z Luko Koper, so sporočili iz družbe.

Po letu 2012, ko je Splošna plovba prodala svojo ladjo za razsute tovore z imenom Koper, je to edina tovorna ladja, ki bo ime slovenskega pristaniškega mesta popeljala širom po Sredozemlju. Ladja bo prevažala avtomobile med Koprom in turškimi pristanišči ter bo v Kopru prisotna vsak drugi teden.

Ladja Neptune Koper je bila sicer zgrajena leta 2004 in je pod imenom Nocc Kattegat v Koper plula že od leta 2016, ko jo je Neptune Lines najel in vključil v svoj servis. Ladja, ki lahko naenkrat prepelje 5380 vozil, bo še naprej plula v rednem servisu Neptune Lines na relaciji Koper–Efesan–Derince–Yenikoy–Borusan–Pirej, registrirana pa je pod zastavo Malte.

»Z imenom želimo počastiti naše dolgoletno sodelovanje s pristaniščem Koper in dragoceno partnerstvo z njegovimi zaposlenimi, česar se nadejamo tudi v prihodnosti,« je ob prihodu ladje z novim imenom povedala predsednica in generalna direktorica ladjarja Neptune Lines Melina Travlos. Slovesnemu prihodu ladje, ki nosi ime Koper, sta v nedeljo prisostvovala tudi predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel in koprski župan Aleš Bržan.

Lani je Luka Koper po Zadelovih besedah kljub epidemiji covida-19 pretovorila več kot 617.000 vozil in s tem rezultatom tudi krepko prehiteli dve do sedaj največji avtomobilski pristanišči na evropski strani Sredozemlja, to sta Barcelona in Valencia.