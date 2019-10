Koper stagnira, Trst raste

Analize poslovanja Luke Koper kažejo, da se obseg pretovora v koprskem pristanišču po skoraj desetih letih letos ne bo bistveno spremenil, da ne bodo rušili rekordov. Devetmesečni kazalci so pokazali, da se pretovor večine skupin blaga manjša in da se je pretovor kontejnerjev v Kopru zmanjšal za en odstotek, medtem, ko v Trstu in na Reki beležijo rast. Nobenih razlogov ni za preplah, menijo v Luki Koper. Razlogov za »upočasnitev rasti« je dolga vrsta. Kar koli se dogaja na svetovnem trgu se tako ali drugače odraža tudi pri pretovoru v Luki Koper, poroča Luški glasnik, ki ga povzema Delo.

V prvih devetih mesecih tega leta so v Kopru pretovorili 734.487 kontejnerjev (v TEU) kar je odstotek manj kot v istem obdobju lani, v Trstu 516.762 (plus 10 odstotkov), na Reki pa 200.000 kar je kar 18 odstotkov več kot lani. Na poslovanje koprskega pristanišča gotovo vpliva tudi slaba in zastarela železnica, Avstrija in Italija pa sta v zadnjem času okrepili subvencije za pretovor po železnici.