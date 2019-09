Koper vabi na posladkanje

V Kopru poteka danes in jutri sejem Sladka Istra, ki velja za eno najbolj množičnih kulinaričnih prireditev v Sloveniji in ima tudi izobraževalno in humanitarno noto. Obiskovalci namreč ob postanku pri stojnicah izvedo marsikaj zanimivega in koristnega o ponujenih sladicah in pijači.

Glavni koprski trgi utripajo v sladkem, poročajo Primorske novice. Kuharski šovi z zmagovalci in voditelji kulinaričnih televizijskih oddaj, vodene degustacije medu, izdelava gurmanskih parfumov, torta Sladka Istra so le drobtine vsega, kar ponuja 11. Sladka Istra na kar 150 stojnicah.

Na nekaterih stojnicah zbirajo prostovoljne prispevke za malega Krisa, ki nujno potrebuje 2,3 milijona evrov za zdravilo iz ZDA, ki bi zaustavilo zahrbtno bolezen. Sladko Istro spremlja bogat spremljevalni program. Prireditev se bo zaključila jutri ob 19. uri.