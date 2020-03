Kopičijo toaletni papir, na Otoku svarijo pred zamašenimi odtoki

Zaradi kopičenja toaletnega papirja ob izbruhu novega koronavirusa so tudi na Otoku številni ostali brez in se morajo zateči k alternativam, kar lahko privede do zamašenih cevi in onesnaževanja. Britansko vodovodno-komunalno podjetje je že opozorilo ljudi, naj v školjke ne mečejo vlažilnih robčkov ali časopisnega papirja, poroča britanski BBC. Britansko vodovodno-komunalno podjetje Northumbrian Water je pred dnevi opozorilo, da gospodinjstva v straniščne školjke splakujejo vlažilne robčke, kuhinjske papirnate brisače in časopisni papir. Čeprav podjetje razume, da morajo ljudje v sili improvizirati, so lahko posledice katastrofalne tako za domove kot okolje, so opozorili.