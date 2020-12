Koprski policisti pomagali še eni migrantki pri porodu

Koprski policisti so v petek pomagali še eni migrantki pri porodu. Gre za drugi takšen primer v le nekaj dneh. Pri Črnotičah, vasici v koprskem zaledju, so izsledili šest državljanov Afganistana, ko se je eni od žensk v skupini pričel porod. Na kraj so prihiteli tudi reševalci, ki so žensko odpeljali v izolsko bolnišnico.

V nedeljo, 20. decembra, so policisti v gozdu pri Rakitovcu dosegli skupino desetih migrantov iz Irana oziroma Afganistana. Med njimi je bila tudi ženska, ki je pravkar rodila in so jo nato skupaj z dojenčkom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.