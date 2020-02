Koprski policisti s helikopterjem in droni iskali dva vlomilca

Izolo in okolico je danes zgodaj popoldne preletaval helikopter, domačini pa so se začudeno spraševali, kaj se je zgodilo, ko so na cestah, med vinogradi in drugje srečevali več policijskih patrulj, tudi vodnike s službenimi psi, poročajo Primorske novice. Na koprski policijski upravi so pojasnili, da iščejo dva vlomilca, ki sta pred tem poskušala vlomiti v hišo na Markovcu.

Občanka iz Kopra je koprske policiste obvestila o dveh storilcih, ki sta poskušala vlomiti v njeno hišo v Kvedrovi ulici na Markovcu. Povedala je še, da ju je pregnala in da sta zbežala v smeri proti Izoli. Policisti so zato organizirali širšo iskalno akcijo, pri tem pa je sodeloval tudi policijski helikopter, območje so pregledovali še z droni, na terenu so bili vodniki službenih psov. Storilca še iščejo.