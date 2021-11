Korak naprej za Narodni dom

Senat je v prvem branju danes sprejel uredbo (zakonski odlok), ki spreminja člen zaščitnega zakona o vračanju nepremičnin slovenski manjšini in predstavlja pravno podlago za prenos lastništva tržaškega Narodnega doma na istoimensko fundacijo. Sklep, ki je vključen v večnamensko odredbo, mora do 8. decembra odobriti še poslanska zbornica, v nasprotnem primeru zapade ali ga mora ministrski svet na novo sprejeti.

V bistvu gre za bitko s časom. V uredbi je med drugim naveden brezplačen prenos lastništva Fabianijeve stavbe v Ul. Filzi na Fundacijo Narodni dom, v naslednjih odstavkih pa so povzeti še koraki za »izmenjavo« nepremičnin med tržaško univerzo, sedanjo lastnico Narodnega doma, in Agencijo za javno dobro.

Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je zadovoljna s sprejetjem tega za manjšino zelo pomembnega sklepa in upa, da bo ta pravno-lastninski postopek čimprej končan, »da bomo lahko Slovenci začeli načrtovati dejavnost v Narodnem domu«. V pristojnih komisijah in v senatni skupščini nihče ni ugovarjal členu o spremembi zaščitnega zakona in o prihodnosti Narodnega doma.