Koronaštevec: FJK, Italija in Slovenija

V Furlaniji - Julijski krajini so danes potrdili 136 okužb z novim koronavirusom (včeraj jih je bilo 182) in dve smrtni žrtvi. V Vidmu je umrl 66-letnik, v Pordenonu pa je koronavirusni bolezni podlegel 76-letni gost doma starejših občanov. Med nookuženimi je 18 mladoletnih, med temi en novorojenček, ki je bil okužen v družinskem žarišču v kraju Valvasone Arzene. Skupno število vseh doslej okuženih v FJK je tako doseglo 5928, smrtnih žrtev pa 358. Analizirali so 5027 brisov, včeraj pa 6030.

Italija je včeraj zabeležila nov rekord: potrdili so 8804 okužb (včeraj 7332). Podvojilo se je število smrtnih žrtev: z včerajšnjih 43 se je povzpelo na 83. Analizirali so rekordno število brisov, skoraj 163 tisoč. Največ okužb je bilo odkritih v Lombardiji (2067), sledita Kampanija (1127) in Piemont (1033).

V sredo so v Sloveniji opravili 5287 testov na in potrdili 745 okužb, kar je največ testov in potrjenih okužb doslej v enem dnevu. Umrl je en bolnik s covidom-19. V bolnišnicah se zdravi 221 bolnikov s covidom-19, od tega jih 40 potrebuje intenzivno zdravljenje. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v državi 4818 aktivno okuženih, število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa se je povzpelo na 230.