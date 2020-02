Koronavirus: 5 ključnih informacij

Smo zaradi koronavirusa v nevarnosti?

Ne. Življenje naj poteka normalno. Italijanske zdravstvene oblasti sporočajo, da so izredni ukrepi potrebni le na jugu Lodija v Lombardiji in v kraju Vo' v Venetu. Tudi v Sloveniji in sosednjih državah je povsem varno.

Čutim simptome gripe. Kaj naj storim?

Bolezen COVID-19 se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka. Pokličite na telefonsko številko 112. Dobili boste vse potrebne informacije in pomoč, če bo ta potrebna. Nikakor ne obiščite urgence ali zdravnika, ker bi v tem primeru lahko še koga okužili.

Zelo se bojim. Kaj naj storim? Naj kupim masko?

Pazite na higieno. Redno in skrbno si umivajte roke. Ne nasedajte vsemu, kar piše na spletu, panično stanje bi se le še poslabšalo. Nasvete vedno poiščite pri zdravnikih. Maska je potrebna le ob stiku z ljudmi, ki kažejo znake bolezni.

Moram na potovanje. Kaj naj storim?

Obiščite spletno stran www.viaggiaresicuri.it, kjer so naštete države, v katerih so zabeležili primere koronavirusa. Tam tudi opozarjajo na morebitne nevarnosti.

Kje dobim zanesljive informacije o koronavirusu?

V slovenščini: svetujemo spremljanje spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V italijanščini: svetujemo posebno spletno stran ministrstva za zdravje.