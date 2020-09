Koronavirus: Italija za Slovenijo ni več »zelena« in varna

Slovenska vlada je spremenila ukrepe na meji za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom.

Ob rdečem (države s slabimi epidemiološkimi razmerami) in zelenem (varne države) seznamu držav je na novo uvedla oranžnega, ki nadomešča rumenega. Italija ne bo več zelena, od torka dalje bo v oranžnem seznamu, sicer pa za vstop v Slovenijo ne bosta potrebna ne karantena ne potrdilo o negativnem izvidu testa. To velja tudi Nemčijo in Združeno kraljestvo, ki sta zdrsnili v oranžnega in preostale države EU oz. schengenskega območja.

Srbija pa bo s Poljsko spet na zelenem seznamu. Med zelenimi državami pa ne bo več niti Avstrije in Madžarske, pri čemer bodo deli obeh držav na čelu z Dunajem in Budimpešto pristali celo na rdečem. Na oranžni seznam se bodo medtem z rdečega premaknile tudi hrvaške županije ob meji s Slovenijo, medtem ko bo ostali del južne sosede ostal na rdečem.

Za tujce, ki prihajajo v Slovenijo iz tretjih držav na oranžnem seznamu in vse, ki prihajajo z rdečih, še vedno velja 10-dnevna karantena, razen, če predložijo negativni test na prisotnost novega koronavirusa, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen pri kateri od verodostojnih organizacij v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji.