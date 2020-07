Koronavirus je umiril Zemljo

LONDON – Koronavirus je dobesedno umiril Zemljo. Kot ugotavljajo znanstveniki, je bila zemeljska obla v mesecih ustavitve javnega življenja tako mirna kot še nikoli. Seizmični hrup, ki ga povzročajo s strani človeka povzročene vibracije, se je zmanjšal za do 50 odstotkov, in to celo na zelo oddaljenih ali podzemnih merilnih postajah. »Obdobje seizmične tišine v letu 2020 je najdaljše in najbolj izrazito zmanjšanje svetovnega antropogenega hrupa, ki je bilo kdajkoli izmerjeno,« so povedali vodja raziskave Thomas Lecocq in njegovi sodelavci v strokovni reviji Science. Takšen obseg seizmične tišine je marsikje mogoče običajno opaziti le okrog božiča alinovega leta, letos pa je trajala več tednov in mesecev.

O umirjanju Zemlje so prvi seizmologi poročali že konec marca, zdaj pa soznani izsledki globalne raziskave, ki ugotavlja skorajda globalnozmanjšanje seizmičnega hrupa.

Raziskavo je vodil Thomas Lecocq s Kraljevega belgijskega observatorija v Bruslju, ki je s svojo mednarodno ekipo primerjal podatke 268 merilnihmest v 17 državah. V mrežo merilnih mest so vključena tako velika mesta kot oddaljene regije, nekatera ležijo več sto metrov pod površjem Zemlje. Seizmometri ne beležijo samo potresov, pač pa tudi človekove dejavnosti, kot so cestni promet, vlaki, vrtanje in celo nogometne tekme.

»Ti podatki na edinstven način prikazujejo, kako človeška dejavnost vplivana Zemljo,« je komentiral soavtor raziskave Stephen Hicks s kolidžaImperial College v Londonu.