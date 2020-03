Koronavirus: na Hrvaškem 12 okuženih

V zagrebški infekcijski kliniki so danes potrdili še en primer okužbe s koronavirusom covid-19. Število okuženih se je tako povečalo na 12. Novi okuženi je bil v bližnjem kontaktu z drugim okuženim v Varaždinu. Okužbe so doslej potrdili tudi pri treh osebah v Zagrebu in pri petih v Reki. Na Hrvaškem so doslej opravili več kot 300 testiranj, pod zdravstvenim nadzorom pa je 4000 ljudi.

Medtem so tretji primer potrdili tudi v Republiki srbski v BiH. Gre za moškega iz Čelinca, ki je iz Italije pripotoval v istem avtomobilu kot prvi okuženi.