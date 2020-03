Koronavirus: nenadomestljiva vloga časopisov

Primorski dnevnik se v teh težkih trenutkih, kot vsi ostali časopisi, trudi, da bi svojim bralkam in bralcem nudil čim bolj popolno informacijo o dogajanjih pri nas ter v naši ožji in širši okolici. »Časopisi bodisi v tiskani izdaji kot na spletu, kot sicer vsi mediji, igrajo v teh dneh zelo pomembno vlogo v boju proti širjenju koronavirusa,« meni Andrea Martella, državni sekretar zadolžen za založništvo. Novinarji so poklicani, da javnost objektivno informirajo, kaj se dogaja in kaj mora vsak državljan narediti v tem za Italijo in za vso Evropo zelo kočljivem položaju.

Martella obljublja, da bo vlada naredila vse kar je v njeni moči, da bodo časopisi redno izhajali ter s tem pripomogli v boju proti koronavirusu, kar so zagotovili novinarji, založniki in podjetja, ki tiskajo dnevnike in periodični tisk. Predstavnik vlade Giuseppeja Conteja je prepričan, da novinarji odlično opravljajo svoje delo in poslanstvo, še več pa bo treba vsi skupaj narediti v boju proti lažnim novicam (te krožijo na spletnih omrežjih), ki sejejo paniko in negotovost med ljudmi.