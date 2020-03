Koronavirus: neodgovorno ravnanje slovenskih poslancev?

Koronavirus sproža polemike tudi v slovenski politiki. Ena od poslank LMŠ je konec tedna na twitterju objavila fotografije s smučanja v Italiji in kratkočasenja v enem od lokalov. Skupino turistov, v kateri je bila, so po neuradnih informacijah že premestili v smučarsko središče v Avstrijo, njena poslanska skupina pa ji sporoča, naj po vrnitvi iz preventivnih razlogov nekaj časa ne pride v parlament, piše Delo. Poslanka LMŠ Andreja Zabret je omenjeno objavo s svojega twitter računa že umaknila.

Koliko poslancev ni ravnalo odgovorno in ali bodo zaradi neodgovornega ravnanja posameznikov testirali vse predstavnike ljudstva, čemur so naklonjeni vodje posameznih poslanskih skupin, se sprašuje Delo. Poslanca SAB Marko Bandelli in NSi Jernej Vrtovec sta med februarskimi počitnicami smučala v Italiji ravno, ko se je tam že začelo množično širjenje virusa. Iz SDS odgovora o potovanjih njihovih poslancev v tujino z zadnjem obdobju Delo ni dobilo, je pa prvak stranke Janez Janša na dan shoda proti sovraštvu v Ljubljani konec februarja na družbenem omrežju objavil fotografijo svoje družine na smučanju v tujini. Včeraj so se v državnem zboru (v samoizolaciji so trije njegovi zaposleni) zaradi širjenja virusa odločili za odpoved nekaterih dogodkov in obiskov.