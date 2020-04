»Koronavirus ni nogometna tekma«

Tržaškega novinarja slovenskih korenin Giannija Marsillija, dolgoletnega dopisnika iz Pariza in Bruslja, je izbruh epidemije presenetil v severozahodni Franciji v pokrajini Anjou. »Francozi so doslej kolikor toliko dosledno spoštovali varnostne ukrepe in omejitve, čeprav je bilo tu pa tam opaziti živčnost. V zadnjih dneh je na ulicah vsekakor opaziti več ljudi in na cestah več avtomobilov,« poudarja Marsilli. Francija je v glavnem pri ukrepih za zajezitev epidemije precej sledila Italiji.

»Medtem ko se v Italiji politične stranke prepirajo in v teh dramatičnih trenutkih ne najdejo skupnega jezika, francoski predsednik Emmanuel Macron lahko pri temeljnih izbirah računa tudi na podporo opozicije, celo skrajne desnice Marine Le Pen,« pojasnjuje Marsilli. Za razliko od številnih novinarjev in komentatorjev, predvsem italijanskih, je Marsilli prepričan, da je Evropska komisija, ki jo vodi Ursula von der Leyen, doslej ravnala precej uravnoteženo, pri nekaterih zadevah pa celo politično pogumno. Marsillija precej moti način kako mnogi italijanski politiki in novinarji površno in površinsko obravnavajo razmere v EU in odnose med evropskimi državami. Niso mu všeč časopisni naslovi kot sta Nizozemska premagala Italijo 2:0 ali Italija-Nemčija 1:0. »Epidemija žal ni nogometna tekma, temveč dosti bolj zapletena in resna stvar,« je prepričan Marsilli.