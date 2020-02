Koronavirus: prvi primeri v petih evropskih državah

O prvih primerih okužb s koronavirusom danes poročajo iz Gruzije, Romunije, Norveške, Danske in Estonije. V Evropi so poleg omenjenih držav okužbe s koronavirusom covid-19 sicer doslej potrdili v Nemčiji, Veliki Britaniji, Španiji, Franciji, na Hrvaškem, v Avstriji, na Finskem, Švedskem, v Belgiji, Grčiji, Severni Makedoniji in Švici.

V Sloveniji prvega potrjenega primera okužbe še niso zabeležili.

Največje število okuženih je sicer v Italiji, kjer je za koronavirusom zbolelo 528 ljudi in je bilo doslej 12 smrtnih žrtev. V Furlaniji Julijski krajini za zdaj še ni bilo potrjenih okužb.