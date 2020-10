Koronavirus se je dotaknil tudi uredništva Primorskega dnevnika

Novi koronavirus, nezaželen, se je prvič dotaknil tudi našega uredništva.

Ob koncu prejšnjega tedna je kolega prejel obvestilo, da je bil pozitiven na testu. V prostorih tržaškega uredništva je bila takoj opravljena temeljita razkužitev, vsi zaposleni so bili napoteni na testiranje, dosedanji izvidi brisov pa so bili negativni. V pričakovanju na še ostale rezultate so bili preventivno danes, 20. oktobra, v uredništvu le trije izmed skupno šestnajstih novinarjev. Zredčena je bila tudi zasedba tajništva in tehničnega osebja.

Primorski dnevnik ima trdo kožo, začasna reorganizacija s preselitvijo glavnine uredništva na zasebne domove zato ne bo ovirala ne dela ne rednega izhajanja. Za bralce seveda ni nobenega tveganja, saj se od nastopa epidemije izvajajo ukrepi za omejevanje širjenja okužb v vseh naših oddelkih. Naj še spomnimo, da zaradi poslabšanja epidemiološke slike in zaščitnih ukrepov ostajata obe naši uredništvi, tržaško in goriško, za javnost zaprti. Za nas, kot tudi za ostala delovna okolja, kjer se spopadajo z epidemijo covida-19, pa je vdor okužbe predvsem šola uspešnega obvladovanja izrednih razmer.