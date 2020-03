Na vladi danes odločajo o tem, če bodo šole in univerze po vsej Italiji zaprte do 15. marca. Vest, da je bila odločitev že sprejeta so posredovale medijske agencije na podlagi informacij, ki so prišle iz političnih krogov. Ministrica Azzolina je pojasnila, da je ta odločitev še v presoji. Odločilno bo mnenje strokovne komisije. Dokončna odločitev bo predvidoma padla še danes.

Predsednik republike Sergio Mattarella je medtem odpovedal uradni obisk v Mozambiku.