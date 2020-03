Koronavirus: tudi v FJK nova, strožja določila za zajezitev širjenja

Tudi v Furlaniji - Julijski krajini so danes stopila v veljavo nova vladna določila v zvezi s koronavirusom. Na podlagi uredbe, ki jo je premier Giuseppe Conte podpisal v noči na nedeljo, so po novem zaprte tudi pivnice, (pubi), diskoteke, kinodvorane, muzeji in drugi kraji združevanja, v katerih je ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje (vsaj meter) med posameznimi obiskovalci ali strankami. Zato so v večjih kavarnah, kot je na primer kavarna Degli specchi na tržaškem Velikem trgu, danes pogrnili le vsako drugo mizo ...

Medtem je število okuženih v deželi naraslo na 57 ljudi (14 novih primerov so zabeležili v Trstu): osem ljudi je v bolnišnici, od katerih eden na oddelku za intenzivno nego, vsi ostali so v karanteni doma.