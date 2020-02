Koronavirus: v Avstriji prva dva okužena

V Avstriji so potrdili prva dva primera okužbe s koronavirusom covid-19. Gre za 24-letna moška, ki prihajata iz Lombardije in živita v Innsbrucku, poročajo avstrijski mediji. Zaenkrat še ni jasno, kje sta se okužila. Trenutno sta v izolaciji v bolnišnici v Innsbrucku.

Medtem je slovenska vlada sporočila, da v Sloveniji danes do 13. ure še ni potrjene okužbe z novim koronavirusom, kar potrjujejo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in v obeh kliničnih centrih. Na koronavirus so doslej testirali 13 ljudi, vsi so bili negativni.