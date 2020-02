Koronavirus v Codognu: število okuženih naraslo na šest

Po jutranji novici o prvi endogeni okužbi s koronavirusom covid-19 v Italiji, o kateri smo poročali, se je razširila vest, da sta okuženi še dve osebi. Pozneje se je izvedelo, da je skupno šest okuženih. Poleg 38-letnika sta okužena s koronavirusom covid-19 tudi njegova žena in prijatelj, s katerim je bil konec januarja na večerji, soigralec v ekipi malega nogometa in še dve osebi, poročajo krajevni mediji. Vsi so se zatekli v bolnišnico zaradi simptomov pljučnice. Vseh šest je hospitaliziranih v bolnišnici v Codognu in so v karanteni.

Zdravstvene oblasti so sporočile, da so v karanteni tudi zdravniki, bolničarji in družinski člani, s katerimi so bili okuženi v stiku. Po neuradnih vesteh naj bi šlo za okrog 60 oseb. Pri vseh opravljajo vse potrebne kontrole in izvajajo preventivne ukrepe. Urgenco bolnišnice v Codognu pa so začasno zaprli.